Prevenzione, testimonianze e solidarietà: Petacciato in rosa

PETACCIATO. Il Palazzo Ducale di Petacciato si è tinto di rosa per accogliere la campagna “Lilt for Women”, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un pomeriggio intenso, costruito attorno al binomio “Donne e Salute”, promosso dal Comune di Petacciato con la Lilt Campobasso e la collaborazione delle associazioni Muse, Il Cuore di Petacciato, Petacciato Explora e Runners Petacciato. L’evento ha segnato la nascita ufficiale della delegazione Lilt locale, fortemente voluta dall’assessore Valentina Micozzi, che insieme ad altre donne ha scelto di mettersi in gioco per portare sul territorio una cultura della prevenzione concreta e accessibile.

In piazza, il Camper della Salute allestito dalla Lilt Campobasso ha offerto visite senologiche gratuite curate dal dottor Giovanni Fabrizio, affiancate da un punto informativo presidiato dai volontari per orientare la cittadinanza agli screening oncologici regionali. Lo stesso Fabrizio ha ribadito l’importanza della diagnosi precoce, invitando ad aderire ai tre programmi di screening attivi in Molise promossi da Asrem. Dopo la passeggiata solidale, aperta dallo striscione “Per chi lotta per vincere”, è stata inaugurata la mostra fotografica “Donne e Salute: volti, storie, resilienza” a cura di Gianna Di Lena, un percorso visivo e narrativo che ha restituito dignità e forza alle testimonianze di donne oncologiche, raccontando il coraggio, la malattia e la speranza attraverso immagini autentiche.

Il convegno “Il risvolto psico-sociale della neoplasia mammaria” ha approfondito i molteplici aspetti del percorso oncologico: dalla nutrizione durante le terapie con la dietista Eleonora Iorio, al sostegno emotivo con la psicoterapeuta Marianna D’Aulerio, passando per l’estetica oncologica con Oti Nicole Figliola e il movimento fisico post-terapie con l’istruttrice di pilates Nadia Venditto. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Di Pardo, dell’assessore Micozzi e della presidente Lilt Campobasso Carmela Franchella, il pomeriggio si è chiuso con le testimonianze di Caterina Laurito e della stessa Micozzi, che hanno lanciato un messaggio di forza e resilienza, invitando tutte le donne a guardare avanti con determinazione, anche nei momenti più difficili. Petacciato si conferma così comunità sensibile e attiva, capace di fare rete e di dare voce a chi lotta ogni giorno con dignità e coraggio.

EB