Programma Interreg: seminario sui progetti ammessi

LARINO. L’assessore regionale Andrea Di Lucente, in sinergia con il Comitato di Gestione del Programma Interreg IPA South Adriatic, annuncia il seminario informativo rivolto ai tecnici dei 43 progetti ammessi a finanziamento nell’ambito della Standard Call.

L’incontro, di fondamentale importanza per l’avvio operativo delle attività progettuali, si terrà venerdì 17 ottobre 2025, dalle ore 10:30 alle 13:30, presso la Sala Fresa del Palazzo Ducale di Larino. Il seminario è destinato a Lead Partner, Project Partner e controllori di primo livello, con l’obiettivo di fornire una formazione tecnica mirata su procedure di avvio e sottoscrizione delle convenzioni, modalità di rendicontazione e pagamento, strategie e obblighi di comunicazione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione strategica per chiarire dubbi, ricevere indicazioni operative e rafforzare le competenze necessarie alla gestione efficace dei progetti. “Avere un evento di questa portata qui in Molise, e in particolare a Larino – ha dichiarato l’assessore Di Lucente – è un segnale importante: significa riconoscere il ruolo strategico che il nostro territorio può giocare nello scenario della cooperazione internazionale. Questo seminario non è solo un momento tecnico, ma un’opportunità concreta per rafforzare competenze, creare reti e garantire una gestione efficace dei progetti finanziati”.

Le iscrizioni sono ancora aperte: è possibile confermare la propria partecipazione compilando il modulo online disponibile al seguente link https://forms.gle/bwyR2ABZYD6kpapA6.