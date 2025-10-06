Proliferano cinghiali e segnalazioni in zona Porticone

TERMOLI. Cinghiali tra via Mantova e contrada Porticone, cresce la paura dei residenti: “Prima o poi qualcuno si farà male”.

La preoccupazione dei cittadini di Termoli torna a farsi sentire con forza. Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni e video hanno documentato nuovi avvistamenti di cinghiali in piena area urbana, tra via Mantova, via Torino e la zona di contrada Porticone. Un problema che ormai sembra essersi trasformato in un’emergenza quotidiana.

“Una bella famiglia di cinghiali… che le istituzioni prendessero provvedimenti, prima o poi qualcuno si farà male e questo tutto in via Mantova” – racconta un cittadino, autore della prima segnalazione. “Non si scherza con il fuoco, ci sono persone che camminano a piedi, ragazzi, bambini. Prima o poi qualcuno verrà attaccato, specialmente se ci sono i cuccioli. Bisogna intervenire”.

L’uomo spiega di essersi trovato faccia a faccia con gli animali mentre era intento a ripulire il prato di un’area verde. “Il problema è che stavo pulendo il prato, visto che nessuno lo fa, e me li sono trovati dietro. Meno male che avevo la macchina lì vicino e sono riuscito a saltarci dentro”, aggiunge ancora, visibilmente scosso.

Ma non si tratta di un episodio isolato. Un’altra segnalazione, giunta alla redazione nella mattinata di sabato 4 ottobre, racconta di un incontro ben più numeroso e pericoloso. “Scrivo per l’ennesima segnalazione di cinghiali in contrada Porticone a Termoli. Questa volta si tratta di tre ungulati di grandi dimensioni e di ben tredici cuccioli!” – riferisce un residente.

L’avvistamento è avvenuto “molto vicino alle abitazioni, verso le 8:30”. L’uomo racconta anche un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravi: “Per fortuna mia moglie transitava in auto ed è riuscita ad avvisare e caricare in macchina una signora che camminava e inconsapevolmente si stava dirigendo verso di loro, mentre un cinghiale adulto la stava quasi per caricare”.

Il tono del messaggio è di esasperazione. “Noi cittadini residenti ci chiediamo cosa aspettano le istituzioni e le autorità prima di prendere urgenti provvedimenti. Che avvenga qualcosa di grave? Saluti e buona giornata a tutti… forse!”

Nel frattempo, un ulteriore avvistamento è stato segnalato anche ieri, sempre nella stessa zona. “Altro avvistamento di cinghiali in via Mantova (sempre zona Porticone Termoli). E questo è il video in via Torino… indovinate quale contrada a Termoli?” scrive un altro residente, allegando le immagini che testimoniano la presenza costante degli animali nelle ore serali e mattutine.

Il fenomeno, che si ripresenta ciclicamente, sta ormai generando un diffuso senso di insicurezza. Tra i residenti cresce la richiesta di un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorità competenti. “Non è più solo una questione di decoro o di danni ai terreni – spiega un abitante – qui è in gioco la sicurezza delle persone. Ci sono bambini che vanno a scuola a piedi, famiglie che fanno passeggiate. Se un animale dovesse sentirsi minacciato, le conseguenze potrebbero essere imprevedibili”.