Protezione civile e tutela del territorio: si formano i nuovi Vigili del fuoco volontari

TERMOLI. L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Sezione Molise offre un corso di ingresso per nuovi volontari, attivo su tutto il territorio della provincia di Campobasso e aperto anche a interventi regionali e nazionali. La sede è a Termoli, in SP113, 51.

Nel panorama del volontariato molisano, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Sezione Molise rappresenta una realtà operativa, inclusiva e altamente formativa. Il tesseramento 2025 è ufficialmente aperto, e con esso la possibilità di entrare in una squadra che lavora tutto l’anno per la sicurezza, la prevenzione e la protezione del territorio.

I volontari operano principalmente a Termoli e Campomarino, ma sono attivi in tutta la provincia di Campobasso e, su richiesta, anche in provincia di Isernia, nelle regioni limitrofe e in casi di emergenza nazionale.

L’associazione si occupa di molteplici attività: Protezione Civile, Antincendio Boschivo (III livello), Taglio e messa in sicurezza di alberi pericolanti, Ricerca persone in superficie e sotto macerie, Safety per eventi, Comunicazione, Segreteria, Magazzino, Meccanica, Autisti con patente B e C, e molto altro. Ogni volontario può contribuire secondo le proprie competenze e disponibilità: ciò che conta è la buona volontà e lo spirito di squadra.

Il corso di ingresso prevede un colloquio conoscitivo, durante il quale vengono illustrate tutte le attività e le modalità di partecipazione.

È possibile scaricare il modulo di iscrizione direttamente dal sito ufficiale www.anvvf.org/molise, compilarlo e inviarlo via email a sez.pc.campobasso@anvvf.org.

Per informazioni dirette, è attivo il numero 350 194 7915.

L’associazione promuove anche iniziative educative come Grisulandia e i campi estivi, rivolti ai più giovani, e partecipa a eventi pubblici garantendo la sicurezza attraverso operatori formati. Inoltre, è possibile sostenere l’associazione donando il proprio 5×1000, un gesto semplice che ha un grande valore per il mantenimento delle attività.

Fare volontariato con i Vigili del Fuoco Volontari significa mettersi in gioco, apprendere nuove competenze, aiutare la propria comunità e far parte di una rete solidale che interviene con professionalità e dedizione. In un territorio come il Molise, dove la prevenzione e la risposta rapida sono fondamentali, questa chiamata è un’opportunità concreta per contribuire al bene comune.