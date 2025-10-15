Quanti mozziconi raccolti da Plastic Free

GUGLIONESI. Sabato scorso, 11 ottobre, mattinata all’insegna dell’impegno civico e della tutela ambientale: si è svolta a Guglionesi una raccolta straordinaria di mozziconi di sigaretta promossa da PlasticFree, con attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini.

L’iniziativa, coordinata dalla referente locale Gilda Di Tommaso, ha visto la distribuzione di portamozziconi e la partecipazione attiva di volontari e passanti. In poco più di un’ora sono stati riempiti tre contenitori: uno da 5 kg, uno da 3 kg e uno da 500 grammi, per un totale di oltre 8,5 kg di mozziconi raccolti.

I mozziconi di sigaretta rappresentano una delle forme di inquinamento più diffuse al mondo. Spesso abbandonati su strade, spiagge e parchi, finiscono nei corsi d’acqua e negli oceani, dove vengono scambiati per cibo da uccelli, pesci e tartarughe. Le conseguenze possono essere fatali: soffocamento, avvelenamento da tossine e danni irreversibili alla fauna marina.

L’evento di Guglionesi si inserisce in un più ampio programma di educazione ambientale promosso da PlasticFree, volto a ridurre l’impatto dei rifiuti e promuovere comportamenti responsabili.