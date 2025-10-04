Rafforzata la videosorveglianza urbana in città

TERMOLI. Ora non ci saranno più alibi (si spera): rafforzata la videosorveglianza urbana: affissi i nuovi cartelli informativi.

Nelle ultime ore, il Comune di Termoli ha provveduto all’affissione di centinaia di cartelli di avviso di videosorveglianza nelle aree cittadine dove risultano installate le telecamere. L’intervento risponde agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di Privacy: il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a informare i cittadini della presenza di impianti di videoripresa, indicando in modo chiaro le finalità, la base giuridica e i diritti degli interessati, come stabilito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Gdpr) e dal Garante della Privacy.

Le telecamere attualmente operative sono 124, distribuite tra impianti comunali e regionali. La loro funzione è duplice: garantire la sicurezza urbana e tutelare il patrimonio pubblico. Le immagini sono visibili in tempo reale dalla Polizia Locale e dalla Questura, grazie al recente protocollo d’intesa del giugno scorso.

L’assessorato ai Lavori pubblici è al lavoro per individuare ulteriori aree critiche che, previa autorizzazione, saranno presto dotate di impianti di videosorveglianza. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione dei reati e migliorare la capacità di intervento delle forze dell’ordine.

«La videosorveglianza non è solo uno strumento tecnologico, ma un presidio di legalità e trasparenza», ha dichiarato l’Amministrazione. «Ogni cartello affisso è un segnale chiaro: il territorio è monitorato, e i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono trattati i loro dati».