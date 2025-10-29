“Res Levis” incontra gli studenti: intelligenza artificiale e reti digitali al centro del futuro

TERMOLI. “Res Levis” incontra gli studenti molisani: intelligenza artificiale e reti digitali al centro del futuro.

Il Molise accoglie il progetto “Res Levis”, iniziativa di ricerca selezionata dal programma Pnrr Restart e coordinata dal Politecnico di Bari, che il 28 e 29 ottobre 2025 coinvolge gli studenti delle scuole superiori in un ciclo di incontri dedicati all’evoluzione delle reti digitali intelligenti. Tre le tappe previste: ieri all’Isis“Fermi-Mattei” di Isernia, oggi, mercoledì 29 ottobre, all’istituto “Majorana” di Termoli e, in chiusura, alle ore 12 presso l’Iti “Marconi” di Campobasso, dove è attesa anche la stampa. Al centro del progetto, l’integrazione tra intelligenza artificiale e tecnologie Bluetooth Low Energy (BLE), con applicazioni concrete in ambito scolastico e urbano.

“Res Levis” si inserisce nello Spoke 2 “Integration of Networks and Services” del programma Restart, il più ampio piano pubblico di ricerca e innovazione mai realizzato in Italia nel settore delle telecomunicazioni.

L’obiettivo è ambizioso: rendere le reti più intelligenti, efficienti e sostenibili, attraverso algoritmi di localizzazione avanzati, modelli di edge computing e servizi di prossimità.

Il progetto guarda anche alla sostenibilità sociale e ambientale, proponendo dispositivi economici per ampliare l’accesso ai servizi digitali e soluzioni a basso consumo energetico.

L’iniziativa si rivolge in particolare agli studenti, futuri protagonisti della trasformazione digitale, con l’intento di stimolare competenze, curiosità e consapevolezza sulle tecnologie che stanno ridisegnando il mondo delle comunicazioni. Un’occasione per il territorio molisano di inserirsi in una rete nazionale di innovazione, con ricadute concrete su formazione, impresa e pubblica amministrazione.

EB