Rete ictus, case della salute e deficit sanitario: il confronto coi commissari

CAMPOBASSO. E’ proseguita nel pomeriggio di oggi, con le audizioni del Commissario ad acta del Governo per il rientro dal disavanzo sanitario, Marco Bonamico, e del sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, l’attività di ascolto portata avanti dalla Quarta Commissione permanente, presieduta dal suo presidente, Nicola Cavaliere, svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva che sta svolgendo per conto del Consiglio regionale sul Piano Operativo 2025-2027, presentato per l’approvazione al Tavolo tecnico interministeriale, e sull’effettiva consistenza del disavanzo sanitario.

Presente su richiesta anche il Direttore Generale della Salute della Regione Molise, Lolita Gallo.

I Commissari hanno posto una serie di domande Commissari sul Presidio ospedaliero 2025-2027, con particolare riferimento alla reale consistenza del disavanzo sanitario, alla rete ictus e delle urgenze in generale, all’integrazione Cardarelli-Responsible e al funzionamento delle Case della salute.

La Commissione, al termine delle audizioni e dell’esame di tutta la problematica in trattazione, riferirà opportunamente il Consiglio regionale.