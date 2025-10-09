Revocato il divieto sull’uso dell’acqua nella zona Marina di Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Con l’ordinanza sindacale n. 38 del 09/10/2025, il Comune di Montenero di Bisaccia ha revocato il divieto cautelativo sull’uso e consumo dell’acqua per scopi alimentari nella zona Marina e in contrada Padula.

Il provvedimento annulla la precedente Ordinanza n. 37 del 07/10/2025, adottata per motivi urgenti di tutela sanitaria.

La decisione è stata presa a seguito della comunicazione dell’A.S.L. n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti (prot. n. 14039), che ha certificato la conformità dei valori dell’acqua alla normativa vigente.

Viene così meno la necessità del divieto, in base all’art. 21quinquies della L. 241/1990, che consente la revoca in autotutela per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.