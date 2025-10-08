Rigenerazione urbana: confermato l’intervento su Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio affidato alla Cogeco

TERMOLI. È ufficiale: il Comune ha aggiudicato l’appalto integrato per la riqualificazione dell’area di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio alla ditta romana COGECO 2025 S.r.l., per un importo complessivo di 4.100.385 euro. L’intervento, finanziato interamente con fondi Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”), punta a trasformare due zone storiche della città in spazi moderni, funzionali e attrattivi.

Il progetto: parcheggio interrato, verde attrezzato e arredi urbani

Il piano, redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato con determinazione n. 1305 del 5 giugno 2025, prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, la sostituzione della pavimentazione, l’installazione di nuovi arredi urbani e la creazione di aree verdi attrezzate. L’obiettivo è recuperare due luoghi da tempo in stato di abbandono, restituendoli alla cittadinanza come spazi di aggregazione, svago e cultura.

Iter amministrativo e cronoprogramma

La gara, indetta con procedura negoziata senza bando, ha coinvolto oltre 30 operatori economici, ma solo sei offerte sono risultate valide. La commissione giudicatrice – composta da Gianfranco Bove, Francesco Paolo Avellino ed Emanuele Iorio – ha assegnato il punteggio più alto alla COGECO 2025, che ha proposto un ribasso dell’1,75%. Il contratto è stato firmato il 26 giugno 2025, rispettando la scadenza imposta dal Decreto PA per evitare la revoca del finanziamento. I lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2027.

Occupazione giovanile e vincoli Pnrr

Nel rispetto delle linee guida Pnrr, l’appalto prevede l’obbligo di garantire almeno il 30% di occupazione giovanile in caso di nuove assunzioni. Per quanto riguarda l’occupazione femminile, la quota è fissata al 14%, in deroga ai parametri standard, tenendo conto della bassa incidenza femminile nel settore edile (9% secondo i dati ministeriali).