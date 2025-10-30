Riparte Un Tavolo per Due: prima puntata con L’Airone e il suo titolare Sandro”

Riparte Un Tavolo per Due, il format condotto da Nicola Montuori dedicato alle storie dei locali del nostro territorio.

In ogni puntata ci sediamo “a tavola” con i titolari per scoprire non solo i piatti, ma soprattutto la passione e l’anima di chi li prepara.

La nuova stagione si apre con L’Airone, storico punto di riferimento guidato da Sandro, che ci ha accolti per raccontarci la sua esperienza, il legame con il territorio e la filosofia che sta dietro ai suoi piatti.

Un tavolo, due sedie, una storia da raccontare.