Rischio assalto ai Postamat, spenti 18 sportelli di notte

MOLISE. Poste Italiane da ieri sera ha proceduto allo spegnimento notturno degli Atm Postamat di 18 uffici postali molisani dalle ore 19 alle 8.30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
L’Azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati.
Elenco degli Atm Postamat molisani interessati dallo spegnimento notturno temporaneo:
Acquaviva Collecroce, Bagnoli del Trigno, Campodipetra, Cantalupo nel Sannio, Colletorto, Frosolone, Limosano, Macchiagodena, Montecilfone, Montelongo, Pietracatella, Riccia, Roccamandolfi, San Biase di Campobasso, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sepino e Toro.