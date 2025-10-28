Roberti a Strasburgo: “Costruire un’Europa più vicina ai cittadini, partendo dai territori”

TERMOLI. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, rappresenta il Molise alla 49ª sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa: “Costruire un’Europa più vicina ai cittadini, partendo dai territori”.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte alla 49ª sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, inaugurata martedì 28 ottobre 2025 a Strasburgo, in occasione del 40° anniversario della Carta Europea dell’Autonomia Locale. L’evento ha riunito delegati provenienti dai 46 Paesi membri per riaffermare il ruolo delle autonomie territoriali nella difesa della democrazia e nella costruzione di politiche inclusive e partecipative.

Roberti, componente della Commissione Governance e membro del Gruppo PPE, ha partecipato attivamente ai lavori, che si sono aperti con l’intervento del Presidente del Congresso, Marc Cools. Al centro del dibattito, temi di stringente attualità: la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, la sicurezza urbana, la crisi abitativa e le nuove sfide sociali che coinvolgono le amministrazioni locali.

Durante la sessione, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, ha rivolto un appello ai rappresentanti territoriali europei: “La democrazia vive nei comuni, nei territori, nei luoghi in cui cittadini e istituzioni costruiscono quotidianamente fiducia e responsabilità. Serve coraggio democratico per difendere la libertà di espressione e la partecipazione civica”.

Il Congresso ha inoltre discusso l’adozione di una nuova Carta Europea sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale e ha presentato i rapporti di monitoraggio sull’attuazione della Carta dell’Autonomia Locale in Grecia, Moldavia, Polonia e Slovenia.

La presenza del presidente Roberti si inserisce nel quadro dell’impegno del Molise per il rafforzamento del ruolo delle regioni nel processo democratico europeo. “Essere presenti in questa sede – ha dichiarato Roberti – significa riaffermare il valore del dialogo e della collaborazione tra territori, per costruire un’Europa più vicina ai cittadini e più capace di rispondere alle sfide del nostro tempo”.

“La Carta Europea dell’Autonomia Locale, di cui celebriamo i quarant’anni – ha aggiunto – rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti noi amministratori, perché pone al centro il principio di sussidiarietà e il ruolo delle comunità locali come pilastri della democrazia. In un contesto internazionale segnato da crisi, conflitti e nuove disuguaglianze, è nostro dovere lavorare per una governance che valorizzi i territori, ascolti le persone e promuova politiche di coesione e di pace”.

Roberti ha inoltre sottolineato il valore della cooperazione istituzionale: “Come Regione Molise crediamo nella forza dei legami istituzionali e nel valore delle autonomie: soltanto partendo dai Comuni e dalle Regioni possiamo costruire un’Europa davvero unita, solidale e orientata al futuro”.

Durante la due giorni di lavori, il Presidente ha avuto modo di confrontarsi con altri esponenti della delegazione italiana, tra cui Fabio Travaglini (capodelegazione Aiccre), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio regionale del Lazio) e Milena Bertani (presidente Aiccre), oltre a partecipare a incontri istituzionali con il Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, Ambasciatore Roberto Martini, e con il Municipio di Strasburgo.

La partecipazione del Molise alla sessione del Congresso conferma l’impegno della Regione nel promuovere una governance multilivello, resiliente e orientata alla coesione sociale, in linea con i principi fondanti della Carta Europea dell’Autonomia Locale.

EB