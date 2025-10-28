Salute mentale nei territori rurali: esperti a confronto a Termoli

TERMOLI. Mercoledì 29 ottobre, presso l’Hotel Meridiano, si terrà un incontro dal titolo “La salute mentale nei piccoli contesti rurali, un viaggio tra fragilità, marginalità e approcci innovativi alla cura”. L’iniziativa è rivolta a medici, psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione psichiatrica, offre 8 crediti ECM ed è gratuita.

L’evento, coordinato dal dottore Alessandro Gentile, Responsabile Scientifico, vedrà la partecipazione di una faculty di esperti di rilievo, tra cui il professore Antonello Bellomo, la dottoressa Paola Briatore, la dottoressa Carla Ciamarra, l’avvocato Anna Lucia Contuzzi, il dottore Domenico De Berardis, il dottore Roberto De Lena, il dottore Mirco Di Sandro, la dottoressa Stefania Faustoferri, il professore Andrea Fiorillo, il dottore Alessandro Gentile, il dottore Angelo Malinconico, il dottore Alessandro Mancinella, il dottore Mauro Pettorruso, il dottore Alessandro Prezioso, il dottore Stefano Rambelli, il dottore Pierlorenzo Rossi, la dottoressa Alessandra Ruberto, la dottoressa Valeria Strada, il dottore Riccardo Terriaca, il dottore Carmine Tomasetti e il professore Antonio Ventriglio.

Programma

Mattina – Sessione Plenaria

08 – Registrazione partecipanti

– Registrazione partecipanti 08:30 – Welcome Session: introduzione del Responsabile Scientifico, saluti istituzionali e presentazione della faculty

– Welcome Session: introduzione del Responsabile Scientifico, saluti istituzionali e presentazione della faculty 09 – Keynote Lecture: Vulnerabilità, fattori di rischio e promozione della salute mentale in Europa

– Keynote Lecture: Vulnerabilità, fattori di rischio e promozione della salute mentale in Europa 10 – Clinical Talk: Schizofrenia e terapie antipsicotiche nei territori rurali: il ruolo dei long-acting nella continuità terapeutica

– Clinical Talk: Schizofrenia e terapie antipsicotiche nei territori rurali: il ruolo dei long-acting nella continuità terapeutica 10:45 – Clinical Talk: Depressione resistente, alcool e cannabis: la doppia sfida delle zone rurali

– Clinical Talk: Depressione resistente, alcool e cannabis: la doppia sfida delle zone rurali 11:30 – Coffee & Connection Break

– Coffee & Connection Break 12 – Focus Talk: “Hello darkness my old friend…”: solitudine e disturbi depressivi nell’anziano rurale fragile a cura del Dottore Carmine Tomasetti

– Focus Talk: “Hello darkness my old friend…”: solitudine e disturbi depressivi nell’anziano rurale fragile a cura del 12:30 – Q&A Panel: Rural Frontlines

– Q&A Panel: Rural Frontlines 13 – Lunch Buffet: Tastes from the Territory

Pomeriggio – Dialoghi, reti e famiglie

14:30 – Fishbowl Roundtable: Ripensare la salute mentale nei territori: DSM, MMG e comunità a confronto (diritti, testimonianze, accesso ai servizi) Conduce: dottore Alessandro Gentile Partecipano come discussant tutti i membri della faculty Formato: Fishbowl dialogico con sedia vuota e partecipazione del pubblico

– Fishbowl Roundtable: Ripensare la salute mentale nei territori: DSM, MMG e comunità a confronto (diritti, testimonianze, accesso ai servizi) 18 – Closing Circle: sintesi dei lavori, riflessioni conclusive e compilazione dei questionari ECM

Iscrizioni: inviare un’email a t.gravina@ocmformazione.com, indicando professione, disciplina ed ente di appartenenza.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per discutere e condividere esperienze su salute mentale, continuità terapeutica e innovazione nei contesti rurali, offrendo spunti concreti per medici e operatori del settore.