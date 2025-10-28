Salute mentale nei territori rurali: esperti a confronto a Termoli

TERMOLI. Mercoledì 29 ottobre, presso l’Hotel Meridiano, si terrà un incontro dal titolo “La salute mentale nei piccoli contesti rurali, un viaggio tra fragilità, marginalità e approcci innovativi alla cura”. L’iniziativa è rivolta a medici, psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione psichiatrica, offre 8 crediti ECM ed è gratuita.
L’evento, coordinato dal dottore Alessandro Gentile, Responsabile Scientifico, vedrà la partecipazione di una faculty di esperti di rilievo, tra cui il professore Antonello Bellomo, la dottoressa Paola Briatore, la dottoressa Carla Ciamarra, l’avvocato Anna Lucia Contuzzi, il dottore Domenico De Berardis, il dottore Roberto De Lena, il dottore Mirco Di Sandro, la dottoressa Stefania Faustoferri, il professore Andrea Fiorillo, il dottore Alessandro Gentile, il dottore Angelo Malinconico, il dottore Alessandro Mancinella, il dottore Mauro Pettorruso, il dottore Alessandro Prezioso, il dottore Stefano Rambelli, il dottore Pierlorenzo Rossi, la dottoressa Alessandra Ruberto, la dottoressa Valeria Strada, il dottore Riccardo Terriaca, il dottore Carmine Tomasetti e il professore Antonio Ventriglio.
Programma
Mattina – Sessione Plenaria
- 08 – Registrazione partecipanti
- 08:30 – Welcome Session: introduzione del Responsabile Scientifico, saluti istituzionali e presentazione della faculty
- 09 – Keynote Lecture: Vulnerabilità, fattori di rischio e promozione della salute mentale in Europa
- 10 – Clinical Talk: Schizofrenia e terapie antipsicotiche nei territori rurali: il ruolo dei long-acting nella continuità terapeutica
- 10:45 – Clinical Talk: Depressione resistente, alcool e cannabis: la doppia sfida delle zone rurali
- 11:30 – Coffee & Connection Break
- 12 – Focus Talk: “Hello darkness my old friend…”: solitudine e disturbi depressivi nell’anziano rurale fragile a cura del Dottore Carmine Tomasetti
- 12:30 – Q&A Panel: Rural Frontlines
- 13 – Lunch Buffet: Tastes from the Territory
Pomeriggio – Dialoghi, reti e famiglie
- 14:30 – Fishbowl Roundtable: Ripensare la salute mentale nei territori: DSM, MMG e comunità a confronto (diritti, testimonianze, accesso ai servizi)
- Conduce: dottore Alessandro Gentile
- Partecipano come discussant tutti i membri della faculty
- Formato: Fishbowl dialogico con sedia vuota e partecipazione del pubblico
- 18 – Closing Circle: sintesi dei lavori, riflessioni conclusive e compilazione dei questionari ECM
Iscrizioni: inviare un’email a t.gravina@ocmformazione.com, indicando professione, disciplina ed ente di appartenenza.
L’incontro rappresenta un’importante occasione per discutere e condividere esperienze su salute mentale, continuità terapeutica e innovazione nei contesti rurali, offrendo spunti concreti per medici e operatori del settore.