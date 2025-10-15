X
mercoledì 15 Ottobre 2025
San Timoteo in affanno, Sinistra Italiana Larino: “Il Basso Molise ha bisogno del Vietri”

  • Redazione
  • Attualità

La proposta del segretario cittadino Nardone: “Il vero spreco è non valorizzare una struttura simile, da solo l’ospedale di Termoli non ce la fa a coprire il territorio”. 

LARINO.  “L’ospedale San Timoteo di Termoli non può da solo reggere la sanità dell’intero Basso Molise, il grande ed encomiabile impegno di medici e personale non può bastare a garantire un servizio efficace su uno dei territori  più popolosi della Regione.  La soluzione esiste già e si trova a Larino, dove una struttura moderna e all’avanguardia come l’ospedale Vietri potrebbe garantire il diritto alla Salute soprattutto nelle aree interne”. 

E’ quanto sostiene Antonio Nardone, segretario cittadino del circolo di Sinistra Italiana a Larino. 

“Il San Timoteo – spiega – potrebbe coprire meglio la costa, affrontando con minore affanno i repentini incrementi della popolazione dovuti all’afflusso turistico in determinati periodi dell’anno, mentre il Vietri di Larino potrebbe servire il resto delle comunità”. 

“Non esiste – conclude Nardone – un problema di costi ma solo di coraggio e di visione politica.  L’ospedale esiste già, il vero spreco è non utilizzarlo. Il vero, grande errore è non prendersi cura della salute dei cittadini”. 