San Timoteo in affanno, Sinistra Italiana Larino: “Il Basso Molise ha bisogno del Vietri”

La proposta del segretario cittadino Nardone: “Il vero spreco è non valorizzare una struttura simile, da solo l’ospedale di Termoli non ce la fa a coprire il territorio”.

LARINO. “L’ospedale San Timoteo di Termoli non può da solo reggere la sanità dell’intero Basso Molise, il grande ed encomiabile impegno di medici e personale non può bastare a garantire un servizio efficace su uno dei territori più popolosi della Regione. La soluzione esiste già e si trova a Larino, dove una struttura moderna e all’avanguardia come l’ospedale Vietri potrebbe garantire il diritto alla Salute soprattutto nelle aree interne”.

E’ quanto sostiene Antonio Nardone, segretario cittadino del circolo di Sinistra Italiana a Larino.

“Il San Timoteo – spiega – potrebbe coprire meglio la costa, affrontando con minore affanno i repentini incrementi della popolazione dovuti all’afflusso turistico in determinati periodi dell’anno, mentre il Vietri di Larino potrebbe servire il resto delle comunità”.

“Non esiste – conclude Nardone – un problema di costi ma solo di coraggio e di visione politica. L’ospedale esiste già, il vero spreco è non utilizzarlo. Il vero, grande errore è non prendersi cura della salute dei cittadini”.