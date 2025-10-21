Sanità pubblica, Giovanni Lombardi nuovo segretario regionale del “Sumai”

TERMOLI. Ancora un riconoscimento per il dottor Giovanni Lombardi, da poco vertice nazionale degli urologi ambulatoriali. Sono stati rinnovati gli incarichi del Sumai Molise, il principale sindacato che rappresenta i medici specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per il prossimo quadriennio, alla guida regionale del sindacato è stato eletto il dottor Giovanni Lombardi, urologo di Termoli, che succede nella continuità di un percorso sindacale avviato ormai da oltre quarant’anni nella regione.

Accanto a lui, il nuovo segretario provinciale della sezione di Campobasso sarà il dottor Maurizio Di Giacomo, cardiologo anch’egli termolese, mentre la sezione provinciale di Isernia sarà guidata dall’odontoiatra dottor Marcantonio Liguori di Venafro.

Si tratta di un gruppo di professionisti di grande esperienza che rappresenteranno il sindacato nel Molise, con l’obiettivo di consolidare la presenza del SUMAI sul territorio e di rafforzare il dialogo con le istituzioni sanitarie regionali.

Fondato nei primi anni Ottanta grazie all’impegno del dermatologo dottor Leonardo Cuccia, il Sumai Molise ha avuto da sempre un ruolo di riferimento per la categoria, garantendo continuità e rappresentanza ai medici specialisti ambulatoriali. Cuccia, tra i fondatori e figura di rilievo anche nella Segreteria Nazionale del sindacato, ha contribuito in modo determinante a radicare l’organizzazione nella regione e a difendere i diritti dei professionisti sanitari.

Oggi il SUMAI-Assoprof, come viene ufficialmente denominato, svolge un ruolo centrale nella tutela dei diritti e degli interessi dei medici specialisti ambulatoriali, negoziando contratti e condizioni di lavoro per coloro che operano in strutture come ambulatori, ospedali e servizi territoriali. L’attività del sindacato non si limita alla rappresentanza professionale: il SUMAI è impegnato anche nel promuovere l’accesso dei cittadini alle cure specialistiche, rafforzando la medicina di prossimità e sostenendo l’innovazione attraverso strumenti come la telemedicina.

Nel contesto attuale, caratterizzato dalle difficoltà del sistema sanitario regionale e dalla carenza di personale, il ruolo dei medici specialisti ambulatoriali si conferma strategico per garantire servizi efficienti e capillari. Il nuovo gruppo dirigente del SUMAI Molise punta a valorizzare le competenze dei professionisti, favorendo la collaborazione tra medici, istituzioni e cittadini.

“Il nostro obiettivo – spiega il neo segretario regionale Giovanni Lombardi – è quello di rafforzare il legame tra i medici specialisti e il territorio, lavorando per migliori condizioni contrattuali e per un servizio sanitario più vicino alle esigenze dei molisani. Continueremo sulla strada tracciata dal dottor Cuccia, con spirito di collaborazione ma anche con la determinazione necessaria a difendere i diritti dei colleghi”.

Con il rinnovo delle cariche, il Sumai Molise apre dunque una nuova fase, nel segno della continuità e dell’impegno per la valorizzazione della professionalità medica al servizio del territo

Emanuele Bracone