Sciopero generale in Molise, disagi sui binari: molti treni soppressi

TERMOLI. Oggi il Molise si ferma sui binari. Lo sciopero generale ha provocato la cancellazione di numerosi treni a lunga percorrenza, tra Intercity e Frecce, lasciando pendolari, turisti e viaggiatori di passaggio in difficoltà. Già dalle prime ore del mattino, le principali stazioni della regione hanno registrato affollamento, code e confusione, con persone costrette a ripensare all’ultimo momento i propri spostamenti.

I convogli cancellati hanno generato ritardi a catena, con coincidenze saltate e ripercussioni anche sui treni regionali.

L’agitazione, promossa a livello nazionale, si fa sentire concretamente anche in Molise. Non si tratta solo di un’interruzione tecnica: oggi i pendolari vivono una giornata di incertezza e disagi diffusi, che rallentano il normale flusso della vita quotidiana. I treni ad alta velocità e Intercity, normalmente simbolo di rapidità e puntualità, sono fermi o fortemente ritardati, mettendo alla prova la pazienza di chi viaggia quotidianamente lungo la regione e verso le grandi città italiane.

Tra tensione e solidarietà tra viaggiatori, lo sciopero generale lascia una traccia chiara: la protesta nazionale condiziona concretamente la mobilità in Molise, ricordando quanto la partecipazione civica possa avere effetti immediati e tangibili nella vita di tutti i giorni.