Sciopero generale: previsti disagi sulla raccolta rifiuti

TERMOLI. Lo sciopero generale previsto per oggi, venerdì 3 ottobre, potrebbe avere potenziali ripercussioni sui servizi essenziali.
L’avviso, diffuso anche sui social media dalla Rieco Sud, mette in allerta i cittadini in particolare riguardo alla raccolta dei rifiuti urbani.
L’agitazione, di carattere nazionale, comporterà l’interruzione dei servizi in diverse aree. L’ente gestore ha specificato che i servizi di raccolta rifiuti non effettuati non verranno recuperati immediatamente. Invece, saranno eseguiti regolarmente nel corso del prossimo turno previsto dal calendario.
Si prevede dunque che i cassonetti e le aree di conferimento non servite rimarranno tali fino alla giornata di raccolta successiva programmata per la propria zona.
L’azienda si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi che questo sciopero potrà causare e ringrazia in anticipo i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrata in queste circostanze.
Eliana Ronzullo