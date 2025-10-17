Sciopero: Rieco Sud sulla giornata di protesta sindacale

TERMOLI. Sciopero generale nazionale: modifiche al servizio di igiene ambientale.

Rieco Sud informa che oggi, venerdì 17 ottobre 2025, è stato proclamato uno sciopero generale nazionale del personale addetto ai servizi di igiene ambientale, indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel.

Durante la giornata di sciopero saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali, quali: raccolta e trasporto dei rifiuti per scuole, mense pubbliche e private, ospedali e comunità terapeutiche;

pulizia di mercati e fiere.

Tutti gli altri servizi non saranno svolti nella giornata di sciopero, ma saranno recuperati nel successivo turno previsto dal calendario di raccolta.

Rieco Sud ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, auspicando il normale svolgimento delle attività nel rispetto della sicurezza e della salute pubblica.

Per informazioni:

Sito web: www.riecosudscarl.it

Numero verde: 800-688-712