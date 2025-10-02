Scuola di formazione diocesana: il videomessaggio di invito del vescovo Palumbo

TERMOLI. Al via da martedì 8 ottobre 2025 il nuovo anno accademico della Scuola di Formazione Teologico-Pastorale della Diocesi di Termoli-Larino. Consapevoli dell’urgente necessità che la fede dei cristiani sia sempre più adulta, cioè creduta e pensata, il triennio della Scuola di Formazione intende aiutare i battezzati a “rendere ragione della speranza cristiana”.

Tutti possono partecipare, quanti sono desiderosi di conoscere di più e meglio la fede cristiana, quanti vogliono approfondire il cammino personale e la fede vissuta per essere in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo.

Il percorso gratuito, fortemente incoraggiato dal vescovo, monsignor Claudio Palumbo, è stato rinnovato e articolato in tre annualità. Si propone di offrire una formazione di base a carattere biblico-teologico affrontando le grandi e fondamentali tematiche della rivelazione cristiana. È possibile anche frequentare solo dei corsi in alternativa all’intero percorso in aree diverse (biblica, teologica, morale) scegliendo, poi, se sostenere i relativi esami.

Il piano degli studi prevede la presenza di numerose materie, per consentire agli studenti una completa e graduale formazione, dalla Scrittura alla Storia della Chiesa, dalla Dogmatica alla Morale.

Le lezioni (da ottobre a maggio) si volgono ogni martedì dalle 19 alle 22 al centro pastorale “Ecclesia Mater” di Termoli (curia vescovile in piazza Sant’Antonio 6), in un orario che tiene conto delle esigenze lavorative di tanti. Da quest’anno anche in modalità online in diretta e remota (le lezioni saranno registrate).

ISTITUTO DIOCESANO PER LA FORMAZIONE LAICALE “JOSEPH RATZINGER”

Per informazioni e contatti chiamare 3494157399 (Cecilia) o si può consultare il sito web http://scuolatl.altervista.org, inviare una mail a curia@termolilarino.it o telefonare alla Segreteria operativa negli orari della Curia (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.30-12 al numero 0875 707148).