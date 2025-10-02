«Se i Carri invece diventano uno strumento di lotta politica, vuol dire che la Carrese è finita»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Con l’alias Corrado Sala, l’ex tutore delle Carresi, Pasquale Di Bello, collega la strettissima attualità, dopo quanto avvenuto col Consiglio comunale deserto di martedì scorso a San Martino in Pensilis, alla storia di una delle tradizioni più sentite del basso Molise, con l’assioma “Carri e politica”.

«Questa foto è del 1978. Ci troviamo al cambio, al tratturo, e c’è un mare di gente. Oggi una scena come questa ce la sogniamo. Se provi a metterti dentro una cunetta, oggi ti arrestano. Le cose sono cambiate, dal mio punto di vista, per taluni aspetti, in peggio. Tra le cose che stanno letteralmente distruggendo le Carresi, c’è l’eccessiva sovrapposizione di norme, regolamenti, leggi, ordinanze, restrizioni e costrizioni che ogni anno si sedimentano a danno della tradizione. Mi fermo a quest’anno, 2025, solo per ricordare la cancellazione del popolo dalle benedizioni. In tutti i paesi abbiamo visto i gendarmi separare il popolo dai Carri e dai Santi e, dove è andata bene, è andata malissimo: con la benedizione dei soli carri senza buoi. Il Carro è quello con i buoi aggiogati e gli uomini sopra, altrimenti quelle benedette sono quattro tavole colorate.

Dico questo per dire che quello che oggi viviamo è il frutto di uno stato di soggezione al movimento animalista, un dazio che abbiamo pagato ai fanatici che fanno il gioco delle multinazionali del cibo, delle medicine e degli accessori per animali, una lobby potentissima che elegge parlamentari in tutte le assemblee del mondo. Nel 2015 la lobby animalista ha quasi distrutto le Carresi. Tutti quelli che hanno un minimo di contezza di storia dei Carri, ricorderanno il sequestro delle stalle ad opera del Nas, avvenuto in tutti i paesi il 25 aprile 2015, ebbe una grossa spinta proprio dal movimento animalista e dalle sue denunce.

Dieci anni fa fu solo grazie alla straordinaria opera di un gruppo di professionisti (legali, veterinari, professori universitari) che venne predisposto un Regolamento disciplinare che permise di riprendere le corse. È indubbio, e non poteva essere diversamente, che quello approntato fosse un disciplinare estremamente severo, pena la cancellazione delle Carresi. Pagammo, all’epoca, un dazio salatissimo agli animalisti che, va detto, non si arresero come arresi non lo sono nemmeno oggi. Poi, nel 2018, ci siamo ritrovati sulla strada i furgoni di Carabinieri e Polizia. Mancavano le misure di sicurezza, ci fu detto. Anche in quel caso le Carresi si salvarono, grazie ad una grande mobilitazione popolare e – questo voglio sottolineare – all’impegno corale della Regione Molise e del Presidente Donato Toma che si mise al servizio della Carresi.

E qui vengo al punto: come avvenne in quella stagione, è la politica che deve essere al servizio dei Carri e delle Carresi. Se i Carri invece diventano uno strumento di lotta politica, vuol dire che la Carrese è finita. E sono finiti pure i Carri».

Foto: Carro dei Giovanotti, 30 aprile 1978.