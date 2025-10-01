Seconda Commissione: proposte per industria, enogastronomia e banche

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente Armandino D’Egidio, si è riunita nel pomeriggio di oggi la Seconda Commissione Permanente, che ha continuato la discussione delle proposte di legge:
- n. 19, di iniziativa dei Consiglieri Primiani, Greco e Gravina, concernente:
“Misure urgenti per lo sviluppo dell’economia regionale e l’attrazione degli investimenti in settori avanzati dell’industria 4.0 – Istituzione del Distretto dell’Internet of Things”
- n. 25, di iniziativa dei Consiglieri Pallante, Passarelli e D’Egidio, concernente:
“Valorizzazione della cultura enogastronomica molisana. Istituzione del logo ‘Ristorante tipico del Molise'”
Con l’avocazione a sé da parte del Presidente D’Egidio dell’incarico di relatore, è iniziato l’esame della proposta di legge n. 77, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto:
“Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria”.
L’esame delle tre proposte di legge continuerà nelle prossime sedute dell’organo consiliare.