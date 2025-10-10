“SiAmo Campomarino” aderisce al corteo di Palestina libera

CAMPOMARINO. Il Comitato politico e il Gruppo consiliare SìAmo Campomarino, rappresentato in seno al Consiglio comunale dalla Consigliera Marialuisa Di Labbio, prosegue il proprio impegno per la pace e la giustizia internazionale. Dopo la presentazione della mozione che invita il Consiglio alla “Condanna del genocidio che lo Stato di Israele sta attuando contro la popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania. Misure a sostegno del popolo palestinese e per la cessazione del genocidio in atto”, il gruppo rinnova il proprio appello a una coscienza globale fondata su una pace duratura e condivisa.

Lo sguardo del Comitato si rivolge a Gaza, ma anche all’Ucraina — sempre più dimenticata — e alle decine di conflitti civili che devastano il continente africano, spesso ignorati a vantaggio di interessi speculativi e logiche corrotte.

In questo spirito, sabato pomeriggio gli attivisti di SìAmo Campomarino e la Consigliera Di Labbio parteciperanno alla manifestazione “Palestina Libera” in programma a Termoli, mossi dalla speranza che le recenti notizie sul cessate il fuoco non si traducano in una “vittoria di Pirro”, ma segnino l’inizio di un autentico percorso di pace.

In attesa che la storia, un giorno, possa giudicare i fatti con obiettività e pronunciare una sentenza morale, il Comitato ribadisce la necessità di ricercare e pretendere verità e giustizia, riscoprendo gli accordi calpestati e rilanciando la prospettiva della soluzione “due popoli, due Stati”.