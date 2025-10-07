Sisma al largo di Lesina, scossa di 3.6 di magnitudo avvertita anche sulla costa molisana

TERMOLI. Sisma in provincia di Foggia, alle 14.29, secondo le prime stime si tratta di una scossa compresa tra 3.5 e 4 di magnitudo, avvertita anche sulla costa molisana.

Una scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025, nella provincia di Foggia. Stando alla stima provvisoria diffusa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la magnitudo si attesterebbe a 3.6 della scala Richter.

​L’evento sismico è avvenuto alle ore 14:29 (ora italiana). Nonostante la magnitudo moderata, l’evento è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. La zona epicentrale precisa non è ancora stata definita, ma la localizzazione è genericamente indicata nella provincia di Foggia.

​La scossa è stata percepita distintamente anche oltre i confini provinciali e regionali. Testimonianze raccolte indicano che il tremore è stato avvertito anche a Termoli.

​Profondità della scossa in Adriatico di 7 km.

Eliana Ronzullo