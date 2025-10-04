Solidarietà a quattro zampe: raccolta alimentare per cuccioli bisognosi a Termoli

TERMOLI. Un appello alla generosità e all’impegno civico arriva dalla Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sezione Provinciale di Termoli, che insieme all’associazione Fa.C.E.D. La città invisibile/Faced promuove una nuova iniziativa a sostegno degli animali in difficoltà.

Da anni attiva sul territorio con progetti di tutela ambientale e sociale, l’associazione Fa.C.E.D. si trova ora ad affrontare una fase delicata: il sostentamento degli animali ospitati e della nuova colonia felina richiede un aiuto concreto da parte della cittadinanza.

Per questo, venerdì 3 e sabato 4 ottobre, i volontari saranno presenti presso il punto vendita Joe Zampetti, in via Tremiti 36 a Termoli, per la consueta raccolta alimentare destinata a cuccioli bisognosi. L’invito è rivolto a tutti: cittadini, famiglie, amanti degli animali e associazioni sensibili alla causa.

«Aiutateci ad aiutare!» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, sostenuta anche dalla Cooperativa Il Noce e dalla Falegnameria “Il Noce Lab 2.0”, da sempre vicini alle realtà associative locali.

L’obiettivo è semplice ma fondamentale: raccogliere cibo e beni di prima necessità per garantire cure e dignità agli animali che, spesso invisibili, popolano le strade e i rifugi della città.

«Non mancate. Condividete e invitate. Ogni gesto conta».