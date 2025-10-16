Solidarietà concreta a Campomarino con lo sportello sociale dei City Angels

CAMPOMARINO. Un nuovo punto di riferimento per la comunità prende vita nel cuore di Campomarino. Ogni mercoledì, dalle 16:30 alle 18:30, presso Viale Marconi 1, i City Angels aprono le porte del loro Sportello Sociale, un luogo pensato per chi ha bisogno e per chi vuole offrire una mano concreta.

Lo sportello non è solo un punto di distribuzione di beni materiali. È soprattutto accoglienza, ascolto e sostegno, dove ogni persona può sentirsi considerata e aiutata in modo mirato. Chi si presenta può ricevere indumenti, coperte e beni di prima necessità, oppure segnalare bisogni specifici, che i volontari si impegnano a soddisfare con attenzione e cura.

Allo stesso tempo, lo sportello invita la comunità a diventare parte attiva di questa rete di solidarietà. I cittadini possono portare giubbini, scarpe, tute e kit colazione per chi ne ha bisogno, trasformando gesti quotidiani in aiuto concreto e immediato.

Ma l’iniziativa non si limita al sostegno materiale: è anche un invito a mettersi in gioco come volontario. I City Angels accolgono nuove persone pronte a dedicare tempo ed energie per supportare chi è in difficoltà. Ogni volontario riceve formazione e accompagnamento, entrando così a far parte di un progetto che fa della solidarietà un vero stile di vita.

Per informazioni o per dare il proprio contributo, è possibile contattare il numero 347 6839395 o recarsi direttamente presso Viale Marconi 1, Campomarino.

Un piccolo gesto, una visita, una donazione: tutto questo può trasformarsi in un grande aiuto per chi affronta difficoltà quotidiane. I City Angels ti aspettano, pronti a costruire insieme una comunità più vicina, solidale e accogliente.