Sorpreso dalle Guardie ambientali a scaricare rifiuti alla “Bufalara”: scatta la denuncia

TERMOLI. Nell’ambito della campagna di contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti, il Congeav e l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola hanno intensificato i controlli sul territorio. Durante un pattugliamento effettuato questa mattina, gli operatori hanno colto in flagrante un soggetto già noto per episodi analoghi: davvero incivile senza fiocchi, sorpreso a scaricare rifiuti nella zona della Bufalara, bonificata appena un anno e mezzo fa. Si tratta di un 50enne residente a Guglionesi, oltretutto fuori dal territorio di residenza, in vera e propria missione deprecabile.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino. Non si tratta più, infatti, di semplici sanzioni amministrative: per i trasgressori recidivi o per chi compie abbandoni particolarmente gravi, come nel caso odierno, scatta la denuncia penale. Il soggetto aveva lasciato sul posto diverse buste di cartone, quelle tipicamente utilizzate per i mangimi, contenenti materiali di ogni genere: lamiere, plastica e altri rifiuti eterogenei.

Un gesto incivile che si inserisce in una pratica purtroppo diffusa su tutto il territorio, come dimostrano anche i recenti episodi registrati a Campomarino. Non possiamo che ribadire come occorra davvero la tolleranza zero verso chi deturpa l’ambiente, e invitiamo i cittadini a collaborare segnalando comportamenti illeciti.

