Sospensione idrica nella notte tra martedì e mercoledì

TERMOLI. Per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica da martedì 7 ottobre, dalle ore 23 alle ore 6 di mercoledì 8 ottobre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- Via dei Castagni
- Via degli Abeti dal civ. 25 al 75 e dal civ. 38 al 54
- Viale Padre Pio
- 2° Traversa Padre Pio
- 3° Traversa Padre Pio
- Via dei Pruni,
- Traversa dei Pruni
- Via dei Pini
- Via dei Ciliegi
- Viale San Francesco
- Via Ponza
- Via Lissa
- Via Elba
- Via Ischia
- Via Lipari
- Via Sant’Elena
- Via Procida
- Via Lampedusa
- Via Tremiti
- Via del Molinello
- Via Capri
- Via delle Acacie
- Via delle Tamerici
- Via dei Gelsi
- Via dei Roveri
- Via dei Meli
- Via del Pesco
- Via del Melograno
- Via del Pero
- Via dei Lecci
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599
Acea Molise si scusa per il disagio.