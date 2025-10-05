X
domenica 5 Ottobre 2025
Sospensione idrica nella notte tra martedì e mercoledì

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica da martedì 7 ottobre, dalle ore 23 alle ore 6 di mercoledì 8 ottobre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

  • Via dei Castagni
  • Via degli Abeti dal civ. 25 al 75 e dal civ. 38 al 54
  • Viale Padre Pio
  • 2° Traversa Padre Pio
  • 3° Traversa Padre Pio
  • Via dei Pruni,
  • Traversa dei Pruni
  • Via dei Pini
  • Via dei Ciliegi
  • Viale San Francesco
  • Via Ponza
  • Via Lissa
  • Via Elba
  • Via Ischia
  • Via Lipari
  • Via Sant’Elena
  • Via Procida
  • Via Lampedusa
  • Via Tremiti
  • Via del Molinello
  • Via Capri
  • Via delle Acacie
  • Via delle Tamerici
  • Via dei Gelsi
  • Via dei Roveri
  • Via dei Meli
  • Via del Pesco
  • Via del Melograno
  • Via del Pero
  • Via dei Lecci

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599

Acea Molise si scusa per il disagio.