«Spero di portare tutta la mia professionalità nel reparto di Chirurgia»

TERMOLI. Inizia una nuova fase per la Chirurgia Generale del presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli con l’arrivo del dottor Valerio Caracino, 52 anni, proveniente dall’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara, esperto in Chirurgia Generale d’Urgenza e in interventi robotici e mininvasivi. La nomina, frutto di un concorso pubblico bandito dall’Asrem, lo ha visto classificarsi primo, portando al presidio una lunga esperienza come dirigente medico di primo livello e una significativa casistica operatoria. La direzione sanitaria ha sottolineato l’importanza della nomina per garantire stabilità e supporto chirurgico quotidiano, mentre il direttore generale dell’Asrem ha evidenziato come l’arrivo di Caracino rafforzi l’offerta chirurgica del San Timoteo e annunciato nuove attrezzature, tra cui un servizio di nutrizione clinica e una risonanza magnetica trasportabile. Il nuovo primario ha dichiarato che la tecnologia è fondamentale, ma a fare la differenza sono le persone e il lavoro di squadra, puntando a formare giovani professionisti e creare una rete sanitaria che metta il paziente al centro, anche grazie alla sua recente elezione nel direttivo nazionale della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie. Con l’arrivo di Caracino, il San Timoteo avvia un nuovo corso all’insegna di innovazione, qualità delle cure e valorizzazione delle competenze umane.

«Permettetemi di salutare tutta la popolazione di Termoli, per me è veramente un onore essere qui- ha dichiarato il dottor Caracino- spero di portare la mia professionalità che è incentrata soprattutto sulle tecniche mininvasive e laparoscopiche».

Un rafforzamento della struttura sanitaria, secondo Piepaolo Oriente, «il dottor Caracino è un valore aggiunto per il nostro ospedale. Garantiremo al dottor Caracino e agli altri chirurghi l’incremento le attività operatorie».

Un ulteriore passo avanti per il dottor Di Santo, “oggi prende servizio il dottor Caracino. Inseriremo nuove attrezzature ma partiremo anche un nuovo rafforzamento dell’attività di anestesia e rianimazione, per garantire maggiori interventi chirurgici”.