Statale 16 a Campomarino: il tratto diventa urbano, limiti di velocità più contenuti

CAMPOMARINO. La città di Campomarino compie un passo decisivo verso la sicurezza urbana: Anas ha finalmente dato seguito alla delibera di Giunta n.158 del 16 dicembre 2022, trasmettendo al Comune copia del verbale di delimitazione del centro abitato sottoscritto già il 31 ottobre 2023 tra l’allora sindaco Piero Donato Silvestri e i propri rappresentanti. Il documento, rimasto in attesa di attuazione per quasi due anni, riguarda il tratto della strada statale 16 “Adriatica” che va dal fiume Biferno fino alla nuova rotatoria nei pressi della stazione ferroviaria, da tempo considerato ad alta pericolosità.

Con questo passaggio formale, quel segmento diventa ufficialmente traversa interna al Comune, entrando a pieno titolo nel tessuto urbano e consentendo una gestione diretta da parte dell’ente locale. Cambiano le regole: limiti di velocità più contenuti, maggiore accessibilità laterale, possibilità di regolamentare gli ingressi e, previa autorizzazione del Prefetto, installazione di autovelox secondo le normative più recenti.

Il verbale stabilisce una ripartizione chiara delle competenze: Anas continuerà a occuparsi del piano viabile, della segnaletica orizzontale e verticale e dei servizi invernali (sgombraneve e trattamento antighiaccio), mentre il Comune di Campomarino dovrà gestire marciapiedi, attraversamenti pedonali, protezioni laterali, banchine, opere idrauliche, segnaletica integrativa, impianti di illuminazione e semaforici, oltre alla cura del verde, della nettezza urbana e alla regolamentazione del traffico.

Il consigliere comunale di “Campomarino Futura” (ex assessore all’Urbanistica), Antonio Saburro, ha espresso soddisfazione per il risultato, ringraziando i titolari delle attività commerciali lungo il tratto per le ripetute sollecitazioni, il geometra Rocco Solimena per la predisposizione degli atti, il responsabile del Servizio Urbanistica che ha firmato il verbale insieme al sindaco, e i rappresentanti Anas per aver accolto favorevolmente la proposta.

«Finalmente si concretizza un passaggio atteso da anni – ha dichiarato – ma ora viene il difficile. Il Comune dovrà dimostrare di saper gestire questo tratto con serietà, attenzione e visione. Non basta delimitare: bisogna garantire sicurezza, decoro e manutenzione costante. Campomarino Futura vigilerà affinché questa opportunità non si trasformi in un onere mal gestito». Saburro ha inoltre ribadito l’importanza di un piano di riqualificazione condiviso con la cittadinanza: «La statale 16 urbana può rappresentare un punto di svolta per la mobilità e la vivibilità del nostro territorio, ma solo se accompagnata da una strategia chiara, partecipata e sostenibile».

Emanuele Bracone