Stati Generali delle Isole minori marine: sabato interviene la sindaca di Tremiti Annalisa Lisci

ISOLE TREMITI. Sulla pagina della Riserva Marina diffuso il programma della tre giorni che prende inizio oggi sulle Isole minori.

Presentata nella sala stampa di Palazzo Chigi la presentazione degli Stati Generali delle Isole minori marine, che si terranno a Lipari dal 10 al 12 ottobre 2025. A illustrare il programma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci: “Delle Isole minori ci occupiamo d’estate e le consideriamo luoghi turistici per eccellenza – ha spiegato -, invece si tratta di realtà complesse, belle ma fragili, sulle quali non sempre è stata dedicata la giusta attenzione. Il Governo Meloni ha deciso di accendere i riflettori su queste realtà”.

Sabato 11 ottobre, alle ore 11 circa, previsto l’intervento del sindaco delle Tremiti, Annalisa Lisci. Una vetrina interessante per il primo cittadino delle isole per mettere a nudo le problematiche e i disagi che vivono ogni giorno i residenti e gli operatori dell’arcipelago. Negatività già elencate di recente dalla Lisci nei confronti del Governo, della Regione Puglia e del Parco Nazionale del Gargano.