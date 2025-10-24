Stellantis, Di Lucente: «Sulla Gigafactory resta la valutazione di partner diversi da Total e Mercedes»

TERMOLI. Se le parti sociali hanno evidenziato in modo critico l’assenza di riscontro sul tavolo dedicato allo stabilimento Stellantis di Termoli, dal vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente, giunge un aggiornamento interessante.

«Con il Ministero stiamo lavorando per definire un incontro dedicato esclusivamente a Termoli. Un primo confronto c’era già stato nel mese di luglio, e ci eravamo dati appuntamento per novembre, anche perché Filosa si era appena insediato. In quell’occasione, Filosa aveva chiarito che il progetto non era del tutto archiviato: si stava valutando l’ingresso di un nuovo partner industriale in sostituzione di Total e Mercedes».

Emanuele Bracone