“Stop genocidio”: verso lo sciopero generale, presidio in piazza Monumento

TERMOLI. Cittadini e cittadine, varie realtà sociali e associative, si sono incontrate per la seconda volta, ieri sera mercoledì 1° ottobre, nella Sala parrocchiale del Sacro Cuore a Termoli. L’iniziativa, nata da basso, intende dare continuità alle azioni sul territorio contro il genocidio del popolo Palestinese e mantenere alta l’attenzione sulla Global Sumud Flottilia che proprio stanotte è stata abbordata dalle forze israeliane.



L’obiettivo di questa assemblea eterogenea è di fatto costruire una mobilitazione permanente, in grado di unire tutti coloro che si sentono toccati da ciò che sta accadendo, che desiderano rimanere informati ed agire per dire “basta” al genocidio in corso.



Per rispondere prontamente e in linea con le altre pizze d’Italia, è stato concordato un presidio alle ore 18.30 in piazza monumento che convergerà nell’iniziativa lanciata da #digiunoGaza alla quale hanno aderito e risposto a Termoli gli operatori e operatrici sanitarie della Fp Cgil prevista alle ore 21 davanti l’ospedale San Timoteo per il popolo palestinese e per i 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza.



Le iniziative di domani saranno anche l’occasione per lanciare un presidio per la giornata di venerdì 3 ottobre, in concomitanza dello sciopero generale indetto da Usb e Cgil. Auspichiamo che entrambe le giornate siano partecipate da tutte e tutti perché solo insieme possiamo far sentire più forte la nostra voce.



È per noi importante sottolineare che, in tale contesto, durante il regolare svolgimento dell’assemblea di questa sera, nella Sala Parrocchiale del Sacro Cuore si sono introdotti due agenti della Digos, in borghese e nel pieno del loro servizio.

Un intervento, conclusosi con la ferma richiesta da parte dei partecipanti all’assemblea di uscire da quello spazio a noi riservato, che crediamo non solo intimidatorio ma del tutto inaccettabile e ingiustificabile dati gli scopi e le modalità che l’assemblea stessa si prefigge: informare, sensibilizzare e mobilitarsi a sostegno del popolo Palestinese e della Global Sumud Flottila.