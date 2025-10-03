Stumpo: «Nelle piazze per voi, con la Flottiglia nel cuore»

TERMOLI. Dalla componente Rete della Sinistra, rappresentata in Consiglio comunale da Marcella Stumpo, arriva un “Grazie, Flotilla”. «Come tutte e tutti sapevamo, l’attacco israeliano è arrivato; siamo in mobilitazione permanente per sostenere in ogni modo da terra la Global Sumud Flotilla, ma una parola prima di tutte è necessaria ora, e deve risuonare forte: Grazie! Grazie, capitani coraggiosi, per averci dimostrato con i vostri corpi e le vostre barche che l’umanità non è morta, che la prudenza e la “ragionevolezza” possono e devono essere ignorate quando l’opzione è indifferenza o azione, complicità o etica, che il tempo del silenzio e della passività è finito. Grazie per aver riportato nei cuori di tutto il mondo la passione, la vicinanza, l’empatia.

Per aver resistito al diluvio di insulti, delegittimazioni, minacce, negazioni del diritto che il nostro governo ha rovesciato sulla vostra iniziativa, per aver levato la vostra voce a svegliare gli indifferenti, per aver consapevolmente affrontato enormi difficoltà pratiche, probabilmente anche paure e dubbi, e possibili conseguenze.

Ci avete costretti a pensare, ad abbandonare l’apatia, a sentire il dovere di fare anche noi qualcosa, a preoccuparci, ad agire in qualche modo; a ricordare ai governi di tutto il mondo che i loro popoli non vogliono più essere complici silenziosi di genocidio. Avete ricreato la collaborazione spontanea e pacifica tra operai, sindacati, associazioni, studenti, cittadini comuni che non vedevamo forse dagli anni Settanta, e che potrebbe forse dar vita ad una nuova stagione di impegno civile e politico, di cui tutta l’Europa ha tanto bisogno per fermare le onde nere del passato e il declino della democrazia. In una parola, ci avete costretto ad essere umani nel senso vero del termine, a ripensare alle parole di Don Milani: I care, me ne importa; quelle che lui diceva essere l’esatto contrario del motto fascista Me ne frego.

Ecco, ora siamo in tanti ad occuparci degli ultimi di Gaza, ed è anche merito vostro; a tanti ora importa, e lo stanno dimostrando nelle piazze piccole e grandi di tutta Italia e del mondo. Anche qui a Termoli lo abbiamo fatto, e continueremo al vostro fianco, specialmente ora. Soprattutto ora, il nostro posto è con voi e i nostri corpi saranno nelle piazze per voi Con la Flottiglia nel cuore».