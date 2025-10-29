«Sulla vicenda di Andrea tutti vogliamo fare chiarezza, ma servono discrezione e rispetto»

TERMOLI. Ribalta nazionale quella assunta negli ultimi giorni dalla vicenda tragica del 38enne Andrea Costantini, su cui interviene l’avvocata Paola Cecchi, legale di Angela Dileva, compagna dell’uomo trovato senza vita il 15 settembre scorso in un supermercato di Termoli.

La Cecchi chiarisce la posizione della sua assistita dopo le recenti dichiarazioni sulla morte del giovane. «Nessuno è contrario alla volontà dei familiari di fare chiarezza – precisa – ma serve maggiore discrezione per tutelare chi resta, in particolare il figlio di undici anni, che non ha ancora piena consapevolezza di quanto accaduto».

Si invita, ancora una volta, a fermare la diffusione di notizie e supposizioni che potrebbero colpire il bambino. La sua assistita, spiega, vive un profondo senso di colpa per non aver compreso il disagio di Andrea, «una reazione umana e fisiologica dopo un gesto estremo».

L’avvocata sottolinea infine che i rapporti familiari erano sereni, senza contrasti con i genitori di lui, e ribadisce: «Tutti vogliamo la verità, ma con rispetto e umanità verso la memoria di Andrea e la vita di chi sta soffrendo per la sua scomparsa».

Emanuele Bracone