Supporto all’addestramento del personale European Space Agency in Molise

MOLISE. Supporto all’attività addestrativa del personale European Space Agency nel territorio della Regione Molise.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Molise,

ha fornito, nei giorni scorsi, supporto tecnico alle attività di addestramento del personale dell’ European Space Agency in occasione della sessione dedicata alle tecniche di progressione su corda svolta in falesia nel territorio regionale del Molise. Il Soccorso Alpino è stato presente con una squadra medicalizzata di pronto intervento sul sito, composta da personale tecnico ed un sanitario del Cnsas, un veicolo tattico adibito a sala operativa mobile con collegamento satellitare per le comunicazioni di emergenza, con preventivo preallerta della Centrale Operativa del 118 ed eventualità di attivazione di un elicottero sanitario in caso di necessità, ed una seconda squadra, in servizio di guardia attiva regionale, nei pressi del luogo di addestramento per eventuale supporto operativo.

Credits: ESA / V.Crobu