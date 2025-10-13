Termoli, cartolina viva di un Molise che (sì) esiste

TERMOLI. “Il Molise non esiste”, recita il meme. Ma Sofia Minardo, blogger e viaggiatrice, lo smentisce con grazia e determinazione. In un post pubblicato in spagnolo su Instagram, racconta il suo incontro con una terra che, al di là delle battute virali, rivela una bellezza autentica e quotidiana.

Tra queste, Termoli occupa un posto speciale. La descrive come una “pittoresca cittadina con strade acciottolate che conducono al Mar Adriatico”, dove “tutti sembrano amici d’infanzia e ogni tramonto è più speciale del precedente”.

Minardo non è solita collezionare cartoline, ma quelle di Termoli le considera “immensamente speciali”: ritratti di una giornata qualunque, capaci di racchiudere l’essenza di un luogo che sorprende per la sua semplicità e il suo calore.

Il suo racconto, breve ma intenso, restituisce al Molise la dignità di una terra vissuta, amata e raccontata. E a Termoli, in particolare, il ruolo di ambasciatrice silenziosa di un’Italia che resiste ai cliché e si rivela nei dettagli.