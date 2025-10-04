“Termoli che vorrei”: isola pedonale e traffico limitato

TERMOLI. Qual è la Termoli che vorremmo? E’ il quesito che Europa Verde Molise ha promosso attraverso un sondaggio che abbiamo anche rilanciato, legato al progetto di rigenerazione urbana di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio.

Fino a ora, ha raccolto 204 risposte da una cittadinanza prevalentemente residente, con una forte partecipazione di giovani fino ai 40 anni, a conferma dell’interesse verso il futuro della città.

La consultazione ha mostrato una chiara preferenza per il progetto che prevede la realizzazione di un’area verde che comprenda Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce, accompagnato dalla creazione di un’isola pedonale con traffico veicolare limitato, scelto dal 39,7% degli interpellati, testimoniando un desiderio diffuso di miglioramento della qualità della vita urbana attraverso la valorizzazione degli spazi verdi. Un quarto degli intervistati ha invece preferito il ripristino della villa comunale con la costruzione di parcheggi sotterranei sotto piazza Sant’Antonio, un’opzione che punta a coniugare funzionalità e recupero estetico. Altre proposte, meno votate, hanno riguardato la possibilità di parcheggi sotterranei limitati a zone specifiche come Pozzo Dolce o la rinuncia totale a parcheggi sotterranei per evitare impatti sull’ambiente urbano.

La questione della viabilità ha evidenziato un quadro variegato: il 44,1% si è detto favorevole a una zona a traffico limitato che coinvolga il centro storico per periodi determinati, mentre solo il 20,1% appoggia una Ztl permanente che copra l’intero centro, segno di una volontà di regolamentare il traffico ma anche delle resistenze a cambiamenti troppo radicali. Una quota consistente, il 35,8%, ha espresso invece contrarietà alla creazione di zone a traffico limitato. Infine, una nota positiva è l’altissimo sostegno al referendum stesso, con il 91,7% dei cittadini che ha approvato la possibilità di esprimersi direttamente sulle scelte urbanistiche, una partecipazione popolare che indica una cittadinanza attiva e desiderosa di essere coinvolta nelle decisioni che riguardano il proprio ambiente di vita.

Questi dati dimostrano che i cittadini di Termoli sono pronti a una trasformazione urbana che migliori la vivibilità e la sostenibilità, pur mantenendo un equilibrio tra innovazione e conservazione delle caratteristiche storiche e funzionali della città.