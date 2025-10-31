Termoli Doc riparte: articoli, video, volti e storie degli esperti del territorio

Da venerdì 1° novembre prende ufficialmente il via la nuova edizione di Termoli Doc, lo spazio editoriale che Termolionline dedica agli esperti e ai professionisti del territorio.



Un format rinnovato, pensato per dare ancora più voce, visibilità e autorevolezza a chi ogni giorno, con competenza e passione, lavora nei settori più diversi: salute, casa, benessere, alimentazione, formazione, consulenza e non solo.



Articoli, video, volti, storie. Ogni partecipante potrà pubblicare liberamente contenuti scritti durante tutto l’anno, su temi legati alla propria specializzazione, con un linguaggio chiaro, utile e vicino alle esigenze dei lettori.



Tutti i contenuti saranno pubblicati nella sezione dedicata a Termoli Doc su Termolionline.it e rilanciati anche sui nostri canali social (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok), per raggiungere in modo mirato e capillare il pubblico locale, giovane e adulto.



In questa nuova edizione abbiamo il piacere di accogliere sei figure professionali, tra cui un “tandem” che rappresentano con serietà e passione il loro settore di riferimento.

I protagonisti di questo primo anno saranno:



– Vincenzo Cardarelli, gastroenterologo ed epatologo

– Angelo Malinconico, psichiatra e psicologo analista

– Angelo Staniscia, architetto

– Federica Mangione, commercialista, revisore legale

– Giuseppe Marra, odontoiatra

– Alessia e Valerio, interior designer



Ognuno di loro sarà protagonista di un percorso editoriale e video costruito su misura, con l’obiettivo di informare, educare e creare un legame diretto con il pubblico locale.



Una caratteristica distintiva del progetto è la formula in esclusiva per categoria professionale: ogni esperto sarà l’unico rappresentante del proprio settore all’interno dell’iniziativa, per garantire unicità, chiarezza e autorevolezza comunicativa.



“Con Termoli Doc vogliamo valorizzare le competenze del nostro territorio, dando spazio a chi ha qualcosa da dire, da spiegare e da condividere — in modo semplice, utile e diretto. È un progetto che unisce visibilità e contenuti di valore, pensato per rafforzare il legame tra professionisti locali e comunità.” Questo l’intento dell’editore e ideatore del format, Nicola Montuori.



Termoli Doc sarà attivo con pubblicazioni regolari, un archivio sempre accessibile e tante novità che accompagneranno il percorso degli esperti coinvolti.



Segui la rubrica settimanalmente su Termolionline.it: il sapere locale è tornato protagonista.





Se sei un esperto o un professionista e vuoi sapere come partecipare a Termoli Doc clicca su richiedi informazioni