Torna Un Tavolo per Due: il viaggio tra le storie e i sapori dei nostri locali

Sta per tornare Un Tavolo per Due, il format ideato e condotto da Nicola Montuori, che racconta i locali del territorio attraverso una chiacchierata autentica con i titolari.

Un incontro semplice, davanti a un buon piatto, dove si parla di lavoro, passione, sogni e territorio.

Ogni settimana una nuova puntata ci porterà alla scoperta di ristoranti, pizzerie, pub e osterie che rendono vivo il nostro territorio con la loro ospitalità e i loro sapori.

Il format sarà visibile su Termolionline.it e sui nostri canali social ufficiali.

Il primo appuntamento è per giovedì 30 ottobre

Preparatevi a sedervi anche voi a… Un Tavolo per Due.

Se sei il titolare di un locale del territorio e vuoi saperne di più contattaci qui.