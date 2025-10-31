Tutela del territorio e sportello antiviolenza: il Consiglio di Guglionesi approva le mozioni

GUGLIONESI. Il Consiglio comunale di Guglionesi ha approvato ieri due rilevanti mozioni presentate dal gruppo Guglionesi progressista in collaborazione con il Circolo del Partito democratico, frutto di un costante lavoro di sinergia e di attento ascolto delle esigenze della comunità locale.

«La prima mozione, di particolare rilevanza strategica per il territorio, riguarda la regolamentazione degli impianti fotovoltaici ed eolici, con particolare attenzione alla salvaguardia del paesaggio, dell’agricoltura e della biodiversità– commentano Guglionesi progressista e il Pd- In un contesto come quello di Guglionesi, fortemente vocato all’agricoltura e caratterizzato da un delicato equilibrio ambientale e paesaggistico, si è ritenuto necessario definire norme chiare e precise che permettano di conciliare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela delle risorse naturali e agricole.

A sostegno di questa mozione sono stati presentati regolamenti dettagliati e una relazione tecnica corredata da linee guida specifiche, fondamentali per una gestione corretta e responsabile delle installazioni energetiche sul territorio comunale. Questa iniziativa si propone come elemento chiave per garantire uno sviluppo sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio ambientale unico di Guglionesi, proteggere la biodiversità e preservare la qualità della vita delle future generazioni.

La seconda mozione approvata riguarda l’istituzione di uno sportello antiviolenza, punto di primo ascolto e orientamento dedicato ai cittadini vittime di violenza di genere. L’Amministrazione comunale ha accolto positivamente la proposta, riconoscendo l’importanza di dotare la comunità di un servizio di questo tipo.

Al momento, data la limitatezza delle risorse, il servizio sarà attivato inizialmente un giorno alla settimana, gestito dal personale comunale già in forza presso i servizi sociali. L’Amministrazione si impegna a lavorare per l’ampliamento e potenziamento dello sportello, subordinando tale sviluppo al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Nella mozione stessa era indicato un possibile canale di finanziamento, considerato strategico per la realizzazione e il consolidamento del servizio.

Durante la seduta si è inoltre svolta un’ampia discussione sull’interrogazione relativa alla riapertura della biblioteca comunale, chiusa da tempo. La proposta, accolta con interesse, ha visto un confronto tra i diversi gruppi consiliari, tutti concordi sull’importanza della biblioteca come spazio culturale, educativo e di aggregazione. Sono emerse proposte concrete per la riqualificazione degli spazi, il potenziamento del patrimonio librario e l’organizzazione di iniziative culturali e didattiche, con l’obiettivo di restituire al paese un luogo vivo di diffusione della conoscenza e di inclusione sociale.

Infine, è stata nuovamente sollevata la questione relativa all’istituzione di un cimitero per animali d’affezione e di compagnia, mozione proposta da Guglionesi Progressista e dal Circolo del PD. L’Amministrazione ha tuttavia dichiarato di non considerare questa richiesta urgente, sottolineando come i costi per realizzazione e gestione graverebbero sulle casse comunali, in un momento in cui è necessario prioritizzare le risorse pubbliche per bisogni più immediati e diffusi.

Queste iniziative e confronti testimoniano l’impegno del Consiglio comunale di Guglionesi nel promuovere un dialogo costruttivo, finalizzato a rispondere in modo responsabile e partecipato alle necessità della cittadinanza».