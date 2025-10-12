Un messaggio universale nella rotatoria intitolata a Papa Francesco

TERMOLI. Un gesto che supera la cerimonia e diventa simbolo: la rotatoria di via Corsica intitolata a Papa Francesco è un abbraccio permanente alla città. Un volto che accoglie e saluta, richiamo quotidiano alla fraternità, alla semplicità, alla misericordia. Don Benito Giorgetta, con vescovo Palumbo, diocesi e amministrazione, ha voluto un segno che parla a tutti, credenti e laici.

È civiltà che si intreccia con fede, memoria che si fa speranza.

In quel sorriso, un invito a vivere il gratuito, a sentirsi comunità. Un crocevia che diventa soglia di riflessione. Un nome che resta, come carezza sul cammino di Termoli.