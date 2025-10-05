Ururi accoglie il Presidente dell’Albania: un evento storico per la comunità Arbëreshë

URURI. Sabato 18 ottobre 2025, Ururi sarà teatro di un momento di straordinaria rilevanza istituzionale e culturale: la visita ufficiale del Presidente della Repubblica di Albania, S.E. Bajram Begaj. L’arrivo del Capo di Stato albanese segna una tappa fondamentale nel percorso di dialogo e cooperazione tra le istituzioni albanesi e le comunità Arbëreshë del Basso Molise, rinsaldando un legame secolare fondato su radici comuni, memoria storica e valori condivisi.

La visita segue l’incontro avvenuto lo scorso marzo a Tirana tra la delegazione comunale di Ururi e le autorità albanesi, e si inserisce in un più ampio processo di riconoscimento e valorizzazione dell’identità Arbëreshë, che trova nuova linfa nel confronto diretto tra le comunità e la madrepatria.

Nel corso della giornata, il Presidente Begaj sarà protagonista della cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato a Giorgio Castriota Scanderbeg, figura eroica e simbolo dell’orgoglio Arbëreshë. L’itinerario istituzionale toccherà anche le comunità di Portocannone, Montecilfone e Campomarino, in un abbraccio corale che celebra la fratellanza tra i popoli e la continuità culturale.

Segue il messaggio ufficiale del Sindaco di Ururi, Avv. Laura Greco: «È con grande onore e profonda emozione che annunciamo la visita ufficiale del Presidente della Repubblica di Albania, S.E. Bajram Begaj, che avrà luogo a Ururi sabato 18 ottobre 2025.

Il Presidente, che ha accolto con grande partecipazione e sensibilità l’invito della nostra comunità, giunge a Ururi dopo la visita, lo scorso marzo, della nostra delegazione di amministratori comunali a Tirana, momento di dialogo e di rinnovato legame tra le istituzioni albanesi e la comunità Arbëreshë.

Durante la sua permanenza, S.E. Bajram Begaj parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato a Giorgio Castriota Scanderbeg, simbolo della nostra identità e delle radici Arbëreshë che da secoli ci uniscono alla madrepatria albanese.

Nel corso della giornata, il Presidente sarà accolto anche dalle comunità Arbëreshë di Portocannone, Montecilfone e Campomarino, in un itinerario che vuole celebrare la storia, la cultura e l’amicizia che legano indissolubilmente i nostri popoli.

Con la visita del Presidente, continua la nostra opera di salvaguardia e valorizzazione della lingua e della cultura Arbëreshë, patrimonio immateriale di inestimabile valore che desideriamo trasmettere con orgoglio alle future generazioni.

Si tratta di un evento storico, non solo per Ururi, ma per l’intero territorio Arbëreshë, che con entusiasmo accoglie il Capo di Stato dell’Albania in un momento di grande significato culturale e istituzionale.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere insieme questo giorno memorabile, segno di unità, memoria e speranza per le generazioni future».