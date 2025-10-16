Varchi nel borgo antico, manca solo il regolamento

TERMOLI. Varchi attivi nel borgo antico (e anche in via Alfano, come ricorderete), ci siamo.

Come informano i cartelli installati nelle vicinanze, a breve, saranno attivate telecamere nelle zone nevralgiche della città e — in particolare — all’interno del borgo. Da quel momento in poi, chi non sarà in regola e verrà rilevato in violazione delle norme dovrà sostenere sanzioni pecuniarie, non indifferenti.

Il varco elettronico al Borgo è pronto a entrare in funzione nei prossimi mesi. L’infrastruttura, già installata e attualmente in fase di test, rappresenta un passo decisivo verso la tutela del centro storico, simbolo identitario della città e patrimonio condiviso da tutta la comunità.

L’Amministrazione comunale sta esaminando la bozza del nuovo Regolamento per l’accesso dei veicoli, redatta dalla struttura tecnica intersettoriale composta da Polizia Municipale, Lavori Pubblici e Settore Turismo. Una volta approvato il documento, gli aventi diritto potranno richiedere il pass di accesso, che consentirà l’inserimento delle targhe autorizzate nel software di gestione del varco (white list).

L’ingresso sarà dunque circoscritto e monitorato: chi accederà senza autorizzazione sarà sanzionato. L’obiettivo primario del varco elettronico è la tutela del Borgo, patrimonio di tutta la Città e simbolo di Termoli nel mondo salvaguardando nel contempo le esigenze legittime dei residenti, delle attività ricettive, di chi vi lavora o ha lì una casa.

LE PRESCRIZIONI

Chi sarà munito di permesso residenziale o commerciale potrà accedere dal lato del Castello; dopo aver scaricato persone o merci dalla vettura, dovrà immediatamente uscire dal borgo e parcheggiare negli appositi stalli per residenti. Lo stesso procedimento vale per i mezzi commerciali: scaricata la merce, il veicolo dovrà uscire dal borgo e parcheggiare negli stalli indicati.

Si ricorda inoltre che chi dovesse entrare dal tratto di via Duomo senza il permesso richiesto andrà incontro a due sanzioni distinte: