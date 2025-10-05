Venti robusti e pericolo mareggiate: torna il maltempo

TERMOLI. Nuova ondata di maltempo sul Molise, portata da una perturbazione atlantica che, muovendosi dall’Europa centro-occidentale verso la nostra Penisola, determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che riguarda anche il territorio molisano. I fenomeni attesi – in particolare il forte vento e le mareggiate – potrebbero generare criticità idrogeologiche e idrauliche, con possibili disagi alla circolazione, caduta di alberi e danni a strutture leggere o cartellonistica.

Venti forti e mare agitato sull’Adriatico molisano

Dalla mattinata di domenica, il Molise sarà interessato da venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte lungo la costa. La Protezione Civile prevede inoltre mareggiate sulle coste esposte, in particolare nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia, dove il moto ondoso dell’Adriatico raggiungerà livelli molto mossi o agitati.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, soprattutto nelle aree portuali e lungo i litorali: sono sconsigliate le uscite in mare e le attività nautiche o balneari. Attenzione anche ai centri urbani e alle zone alberate, dove le forti raffiche potrebbero causare la caduta di rami o materiali pericolanti.

Domenica di instabilità: rovesci e temporali in transito

Sul fronte delle precipitazioni, la giornata di domenica sarà instabile, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno il Molise nel corso della mattinata, più intensi sui settori interni e collinari, in graduale spostamento verso sud nel pomeriggio.

Col passare delle ore, tuttavia, è previsto un progressivo miglioramento da ovest, con schiarite più ampie in serata. Le temperature subiranno un lieve aumento, specie nei valori massimi, mentre i venti continueranno a soffiare sostenuti per gran parte della giornata, con una rotazione ciclonica dovuta al movimento del minimo depressionario verso il basso Adriatico.

La giornata di domenica 5 ottobre si preannuncia dunque dinamica e perturbata anche sul Molise, con venti impetuosi, mare agitato e rovesci a tratti intensi, in un contesto meteorologico che migliorerà solo verso sera.