Verso la manifestazione di sabato 11 ottobre: «Investire nella sanità e nella scuola, non negli armamenti»

GUGLIONESI-TERMOLI. Il Circolo del Partito Democratico di Guglionesi e l’associazione civica Guglionesi Progressista annunciano la propria convinta adesione e partecipazione alla manifestazione per la Palestina organizzata dall’associazione “Palestina Libera” di Termoli, in programma sabato 11 ottobre 2025 nella città adriatica.

L’iniziativa rappresenta un momento cruciale per esprimere solidarietà al popolo palestinese e per un forte appello alla pace e al rispetto dei diritti umani in Medio Oriente.

Il Circolo Pd e Guglionesi Progressista ritengono fondamentale che la voce del Basso Molise si levi con chiarezza su una questione di rilevanza internazionale. Per questo, rivolgiamo un appello accorato a tutte le realtà associative, politiche, sindacali e civili di Guglionesi e del territorio circostante affinché si uniscano al corteo.

La partecipazione non è solo un atto di solidarietà, ma un imperativo etico e politico. Partiremo da Guglionesi in gruppo per dimostrare che anche dalle piccole comunità può levarsi un forte segnale in favore della giustizia e contro ogni forma di oppressione. L’obiettivo è unire le forze del territorio per una manifestazione che sia numerosa e significativa, portando l’attenzione della nostra comunità sulle drammatiche vicende in corso.

La manifestazione intende accendere i riflettori sulla drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza e nei territori occupati, dove la popolazione civile è da tempo oggetto di una violenza sistemica.

Emergenza Umanitaria e Genocidio: Denunciamo con fermezza l’escalation militare che si traduce in un vero e proprio genocidio in atto. I bombardamenti indiscriminati e l’assedio continuo hanno causato e continuano a mietere un numero inaccettabile di morti civili, distruggendo vite, infrastrutture essenziali e la speranza di un futuro dignitoso per intere generazioni.

Violenza di Genere e Vulnerabilità: Particolare enfasi viene posta sulla condizione delle donne palestinesi, vittime di una doppia violenza: quella del conflitto e dell’occupazione, e quella specifica, spesso invisibile, legata alla loro vulnerabilità in un contesto di guerra. Le violenze subite, la perdita di familiari e la distruzione di ogni tessuto sociale le pongono al centro di un dramma che esige giustizia e protezione internazionale immediata.

Il Messaggio della Flotilla e la Necessità di Rompere l’Assedio

Il nostro sostegno si estende anche al coraggioso messaggio inviato dalla Flotilla della Libertà, un’iniziativa civile internazionale che ha tentato di rompere l’illegale assedio marittimo e terrestre imposto a Gaza.

L’importanza della Flotilla risiede nel suo valore simbolico e pratico: non solo portare aiuti umanitari vitali (come cibo e medicinali), ma soprattutto affermare il diritto internazionale e la necessità di porre fine all’isolamento di Gaza. La sua azione incarna l’indignazione della società civile globale contro la politica di blocco e l’ostruzione degli aiuti, veri e propri crimini contro l’umanità.

Investire nella sanità e nella scuola

Infine, la manifestazione è l’occasione per ribadire un chiaro messaggio contro la crescente tendenza al riarmo bellico e l’aumento delle spese militari a livello globale, compresa l’Italia.

Denunciamo la logica che vede i governi investire miliardi di euro in armamenti, a discapito delle politiche sociali e civili. Il riarmo non è sinonimo di sicurezza, ma l’anticamera di futuri conflitti e la distrazione di risorse preziose.

Sosteniamo con forza la necessità di re-indirizzare tali ingenti risorse verso settori vitali per la collettività, come il potenziamento della Sanità Pubblica, il finanziamento della Scuola e le politiche per il Lavoro. La vera sicurezza si costruisce con la giustizia sociale, non con le armi.

Uniamoci a Termoli sabato 11 ottobre per far sentire forte la nostra richiesta di Giustizia, Libertà e Pace in Palestina.

A darne notizie, il Circolo Pd di Guglionesi, col segretario Annamaria Becci, e Guglionesi Progressista, col consigliere di minoranza, Pino Aristotele.

Intanto, venerdì 10 ottobre, alle 17, al Café de Paris, conferenza stampa per fare un’analisi approfondita e urgente di tre punti fondamentali:

* La drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza: Verranno illustrati gli ultimi sviluppi e le condizioni di vita della popolazione civile, con un focus sulla necessità di un cessate il fuoco immediato e duraturo.

* Il tema del Riarmo e le sue implicazioni globali: Discuteremo l’aumento delle spese militari e la corsa agli armamenti, sottolineando come questi investimenti distolgano risorse vitali dagli aiuti umanitari e dalla cooperazione internazionale.

* L’importanza e gli obiettivi della prossima Flottiglia Umanitaria: Presenteremo i dettagli e l’appello internazionale legato all’organizzazione di una nuova iniziativa per rompere l’embargo e portare aiuti essenziali a Gaza.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione di rappresentanti del gruppo Palestina Libera ideatori della iniziativa.

La conferenza stampa si tiene alla vigilia della Manifestazione per la Pace e i Diritti del Popolo Palestinese che si svolgerà a Termoli sabato 11 ottobre.