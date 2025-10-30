Verso le regionali 2028, Paduano: «Territori come il basso Molise sono penalizzati, occorrono tre collegi distinti»

TERMOLI. Luciano Paduano, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e responsabile organizzativo del partito il Molise, rilancia il dibattito sulla rappresentanza territoriale in vista delle regionali 2028, proponendo il ritorno a tre collegi elettorali in Molise. Critica la riforma dello statuto voluta dal governo Frattura, che ha unificato i collegi, penalizzando aree come il Basso Molise.

Paduano chiede il ripristino del collegio Termoli-Larino per garantire visibilità e sviluppo a un territorio che, a suo dire, ha perso centralità e popolazione. Sottolinea il ruolo storico di Termoli come polo attrattivo per i giovani molisani e denuncia il progressivo indebolimento politico della zona.

Estende la riflessione anche alla rappresentanza nazionale, definendo un errore la riduzione dei parlamentari. L’appello è rivolto al presidente Francesco Roberti affinché modifichi lo statuto regionale, restituendo equilibrio tra Campobasso, Isernia e Termoli.

«Ogni tanto – conclude – bisogna addolcire il caffè anche agli altri, se si vuole convivere in pace».

Emanuele Bracone