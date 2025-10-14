Via libera ai pagamenti Agea per lo ‘Sviluppo rurale’

CAMPOBASSO. L’Assessorato regionale alle Politiche agricole ha autorizzato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ad avviare, a partire dal 16 ottobre, il pagamento degli anticipi fino al 70% per gli interventi di Sviluppo rurale basati su superfici e animali. L’erogazione sarà possibile esclusivamente per le domande risultate ammissibili a seguito dei controlli amministrativi e di monitoraggio (Ams), e si concluderà il 30 novembre 2025.

Gli interventi interessati sono:

SRA01 – Produzione integrata

SRA08 – Gestione prati e pascoli permanenti

SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA29.1 – Conversione all’agricoltura biologica

SRA29.2 – Mantenimento dell’agricoltura biologica

SRB01 – Sostegno alle zone montane con svantaggi naturali

“È la prima volta che la Regione Molise adotta questa misura – ha dichiarato l’assessore regionale Salvatore Micone – avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa comunitaria per autorizzare l’erogazione anticipata dei contributi. Un intervento mirato a garantire maggiore tempestività nel sostegno alle imprese agricole del territorio”.

La decisione nasce dalla volontà di offrire un aiuto concreto a un comparto agricolo regionale duramente colpito da una serie di fattori critici: eventi meteorologici estremi che hanno compromesso le rese, instabilità dei mercati dovuta a tensioni geopolitiche e commerciali, e difficoltà di liquidità che gravano in particolare sulle piccole e medie imprese agricole.