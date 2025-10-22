Viabilità precaria nell’entroterra, vertice in prefettura

CAMPOBASSO. Presso la Prefettura di Campobasso si è tenuto un importante incontro convocato dal Prefetto, al quale hanno partecipato i Sindaci di Bonefro, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano, insieme ai rappresentanti della Regione Molise e della Provincia di Campobasso.

La riunione ha costituito un momento di confronto costruttivo sulle criticità della viabilità territoriale, con particolare attenzione alla strada realizzata lungo la sede tratturale dopo il sisma del 2002, la cui funzionalità continua a presentare numerosi problemi strutturali e di sicurezza.

Nel corso del tavolo tecnico è emersa la necessità di programmare interventi infrastrutturali strategici, tra cui la realizzazione di un bypass del centro abitato di Bonefro, con l’obiettivo di deviare il traffico pesante che oggi attraversa il paese e migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.

Tutti i partecipanti hanno condiviso la volontà di collaborare in modo concreto e coordinato, affinché si possa finalmente porre rimedio alle criticità viarie che penalizzano l’area e avviare la realizzazione di opere strategiche per uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.

AZ