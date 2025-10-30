Viabilità straordinaria per Termoli–Maceratese: nuova ordinanza per l’accesso allo stadio Cannarsa

TERMOLI. In vista dell’incontro di calcio tra Termoli 1920 e Maceratese 1922 Acd, valido per il campionato di Serie D – girone F, in programma domenica 2 novembre 2025 alle ore 14.30 presso lo stadio comunale “Gino Cannarsa”, il Comando della Polizia Municipale ha emesso l’ordinanza n. 354/2025 con ulteriori provvedimenti viabilistici temporanei.

L’atto, firmato dal Maggiore Dott. Pietro Cappella, integra la precedente ordinanza n. 285/2025 e recepisce le indicazioni emerse nel tavolo tecnico tenutosi il 28 ottobre presso la questura di Campobasso.

In particolare, è stato individuato un percorso dedicato al transito degli autobus della tifoseria ospite, che sarà accolta in tribuna riservata.

Il tragitto interesserà le seguenti strade comunali: via Magellano, via della Vela, piazza dei Ginnasti, via dello Sport, via del Ciclismo e via dei Campioni, con accesso finale su via dello Stadio in corrispondenza dell’ingresso della tribuna ospiti. Per garantire la sicurezza e fluidità del transito, dalle ore 11 fino al termine dell’incontro sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

via della Vela con piazza dei Ginnasti;

via della Vela con via dello Sport;

via dello Sport con via del Ciclismo;

via del Ciclismo con via dei Campioni.

La Polizia Municipale presidierà le intersezioni a maggior rischio di conflitto veicolare, assicurando il rispetto delle disposizioni. L’inosservanza delle prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Codice Penale.

